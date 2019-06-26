الحكمة: نعتزم استجواب وزراء فاسدين نمتلك ادلة كافية لإقالتهم والكلمة الفصل للبرلمان

2019/06/26 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من الصفقات السياسية بشأنهم بغداد – وعد الشمري: كشفت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الاربعاء، عن قرب انطلاق جولة استجوابات بحق عدد من الوزراء، لافتة إلى امتلاكها ادلة تثبت تقصيرهم في اداء مهامهم، فيما طالبت بترك القرار بالإقالة من عدمه إلى مجلس النواب بعيداً عن الصفقات السياسية.وقال النائب عن الكتلة علي البديري في حديث ...

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