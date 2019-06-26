الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش شمال ناحية العظيم

2019/06/26 | 22:55

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بغداد اليوم_ ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء (26 حزيران 2019)، عن احباط تعرض لتنظيم داعش شمال ناحية العظيم.

وقال قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، تعرضا لتنظيم داعش في منطقة الميتة _الحاوي شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى، ما دفع العدو إلى الهروب"، مبينا أن "التعرض كان باتجاه مطيبيجة".وأضاف الموسوي، أن "داعش يحاول يائسا التسلل إلى مركز القرى والمزارع لإهداف عدة منها لإيصال الدعم اللوجستي لخلاياهم النائمة ولفك الخناق عليهم ومحاولات للتنقل بين القرى للقيام بأعمال تخريبية والعبث بممتلكات الأهالي الخاصة بآلياتهم ومنتجاتهم الزراعية".وأشار الموسوي إلى أن "التقنيات العالية للحشد الشعبي بمسك الحدود والمعلومات الاستخباراتية دور مهم في ردع اي محاولة تستهدف المحافظة".

بغداد اليوم - بغداد

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وقال عضو مجلس ديالى، أحمد الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهد الهندسي

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