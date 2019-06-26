كتائب حزب الله تهدد امريكا وتتوعد برد قاسٍ

2019/06/26 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كتائب حزب الله، الأربعاء، هجوم الأمريكان السيبراني المفترض بأنه لم يحقق أهدافه، فيما أكدت أنها سترد عليه بشكل مضاعف....

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