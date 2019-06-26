اعتقال مسؤول استخبارات داعش في كركوك

2019/06/26 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن اعتقال مسؤول استخبارات تنظيم داعش في كركوك خلال عملية نوعية امنية.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في “محافظة كركوك”.واضافت ان الارهابي كان يعمل بما يسمى “مسؤول استخبارات داعش”.واشارت الى ان “العملية […]

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