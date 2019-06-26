2019/06/26 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة زراعة ناحية الامام الصادق ع شمال محافظة البصرة ، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع قسم وقاية المزروعات عن إطلاق حملة لمكافحة عنكبوت الغبار الذي يصيب أشجار النخيل في الناحية.وقال مدير شعبة زراعة ناحية الامام الصادق ع نعمة المنصوري , للنعيم نيوز , إنه ” انطلقت حملة لمكافحة عنكبوت الغبار على أشجار النخيل في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لمكافحة عنكبوت الغبار على أشجار نخيل ناحية الإمام الصادق(ع) النعيم نيوز.

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