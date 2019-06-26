مجلس البصرة يصدر توجيهات لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/06/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، الاربعاء،

عن اصدار توجيهات لتلبية مطالب المتظاهرين خلال اجتماعه مع اللجان المختصة في المجلس.

وقال البزوني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف العمالة الأجنبية وتواجدها في المحافظة،

مبينا ان “عددا من اللجان المعنية بملف الخدمات والنفط والمالية بمجلس المحافظة

عقدت اجتماعا خاصا برئاسته لمناقشة القضاء على البطالة وعدد من مطالب المتظاهرين”.

وأضاف، ان “الاجتماع خرج بتوصيات منها توجيه الدوائر

بإعلان الدرجات الوظيفية المتوفرة وفق التعليمات خلال فترة زمنية محددة وتكليف اللجان

المختصة في المجلس بالاجتماع بهذه الدوائر لحصر الدرجات الوظيفية وتعيين ما تحتاجه

من موظفين”.

وأشار الى أن “الاجتماع تضمن أيضا توجيه دائرة الإقامة

والقوات الأمنية المختصة بمتابعة جميع المتجاوزين من العمالة الأجنبية في البصرة وتوجيه

دوائر النفط لاستيعاب أعداد من المتقدمين للتخلص من البطالة وحسب قرار مجلس المحافظة

القاضي بحصر العمل بأهل البصرة فقط”.

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