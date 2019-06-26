2019/06/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا

يتحدث عن نشر ”قوات برية“ إذا أصبح العمل العسكري ضد إيران ضروريًا، مضيفًا أن أي صراع

لن يستغرق وقتًا طويلًا.

وعندما سئل إن كان شبح الحرب يلوح في الأفق، أجاب ترامب خلال

مقابلة مع شبكة ”فوكس بيزنس“: ”أتمنى ألا نخوض حربًا لكننا في وضع قوي جدًا إذا حدث

شيء“ مضيفًا: ”لا أتحدث عن قوات برية..



أقول فقط إنه إذا حدث شيء فلن يدوم طويلًا“.

جاءت التصريحات بعد أيام من إلغاء ترامب ضربات جوية قبل دقائق

من تنفيذها، فيما حذر الحلفاء من أن تزايد التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق

النووي مع إيران العام الماضي قد يؤدي عرضًا إلى اندلاع حرب.

ولمحت إيران إلى أنها على بعد يوم واحد من تجاوز الحد الأقصى

المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم، وهو تحرك سيضع ضغطًا على الدول الأوروبية

التي حاولت عدم الانحياز لطرف.

ومصير الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت إيران

بموجبه على وضع قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات، في قلب النزاع الذي

تصاعد واتخذ بعدًا عسكريًا في الأسابيع الأخيرة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستبعد إرسال قوات برية في أي صراع مع إيران) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستبعد إرسال قوات برية في أي صراع مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).