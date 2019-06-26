الإعلام الأمني: القبض على 4 عناصر من داعش في نينوى

2019/06/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، القبض على اربعة

من عناصر داعش في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه, ان “قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على اربعة من عناصر داعش، عملوا

بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية”.

واضاف انه “قد تم كشفهم حسب الوثائق الموجودة لدى مديرية

استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، فضلا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم”.

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