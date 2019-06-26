2019/06/26 | 23:04

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وفاة منتسب في "الدفاع المدني" خلال عملية إخماد حريق في نينوى

كلمة -

بغداد

اعلنت خلية الاعلام الحكومي، عن وفاة منتسب في الدفاع

المدني واصابة 8 اخرين بحالات اختناق في حريق كبريت المشرق في

نينوى.

وقالت الخلية في بيان ان "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها

تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحشائش والادغال

والاعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق" .

واضافت الخلية ان "احد رجال الدفاع المدني استشهد نتيجة انقلاب

سيارته، واصابة ثمانية اخرين من منتسبي الدفاع المدني ايضا بحالات

اختناق طفيفة وقد تمت معالجتها في مستشفى حمام العليل ، نافية وجود

اي خسائر في مادة الكبريت او اي خسائر اخرى" .

واشادت خلية الى الدور الكبير الذي قامت به ملاكات وزارة الصناعة

والمعادن ومديرية صحة نينوى ومديرية الدفاع المدني وقوات الحشد

الشعبي والحكومة المحلية في محافظة نينوى ، في السيطرة على الحريق

خلال الساعات الماضية ، مشددة ، على استنفار جميع الجهود لاخماد

الحريق بالكامل ومواجهة اي طاريء ، بعد وصول مدير عام الدفاع المدني

ومدير عام صحة محافظة نينوى الى موقع الحادث".

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