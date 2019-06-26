اجلاء 15 محاصرا في مصعد بمدينة الطب ببغداد

2019/06/26 | 23:04

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بغداد/...أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن انقاذ حياة 15 مواطنا بعد تعطل المصعد بهم في مدينة الطب ببغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "ابطال الرصافة غيارى مركز الشيخ عمر انقذوا حياة ( 15) مواطنا بعد ان تعطل بهم مصعد داخل مستشفى مدينة الطب".

وأضافت، "أذ تم اخراج المواطنين بسلام وبصحة جيدة بفضل سرعة استجابة فرقنا بالوصول إلى موقع الحادث والتعامل مع بمهنية وكفاءة عالية".انتهى 1

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