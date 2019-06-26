2019/06/26 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أمير_روتم (هآرتس)*العنصر الغائب عن الخطة الاقتصادية هو الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليته عن التسبب بكل المصائب، ومسؤولية اسرائيل عن الواقع في المناطق الفلسطينية، وغياب النوايا الحسنة التي لو توفرت لكان هناك وضع مختلف* قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي الاقليمي في البحرين نشر "حلم جديد للشعب الفلسطيني".
القسم الاقتصادي من "صفقة القرن" التي تروج لها ادارة ترامب كخطة لحل النزاع.
يظهر فيها اعتراف ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أمير روتم - الاحتلال غاب عن خطة ترامب الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القسم الاقتصادي من "صفقة القرن" التي تروج لها ادارة ترامب كخطة لحل النزاع.
يظهر فيها اعتراف ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أمير روتم - الاحتلال غاب عن خطة ترامب الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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