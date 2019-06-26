أمير روتم - الاحتلال غاب عن خطة ترامب الاقتصادية

2019/06/26 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمير_روتم (هآرتس)*العنصر الغائب عن الخطة الاقتصادية هو الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليته عن التسبب بكل المصائب، ومسؤولية اسرائيل عن الواقع في المناطق الفلسطينية، وغياب النوايا الحسنة التي لو توفرت لكان هناك وضع مختلف* قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي الاقليمي في البحرين نشر "حلم جديد للشعب الفلسطيني".القسم الاقتصادي من "صفقة القرن" التي تروج لها ادارة ترامب كخطة لحل النزاع.يظهر فيها اعتراف ......

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