2019/06/26 | 23:06

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بالوثيقة ..



محافظة نينوى تعلن فتح باب الترشيح لادارة مناصب 4 مديريات

اعلنت محافظة نينوى عن فتح الترشيح لادارة مناصب اربعة مديريات في

المحافظة أستنادا لأحكام المادة (7) الفقرة تاسعا من قانون

المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008

المناصب هي :

- مدير عام صحة نينوى.- مدير عام تربية نينوى.- رئيس هيئة أستثمار نينوى.- مدير عام بلدية الموصل.

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