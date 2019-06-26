2019/06/26 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. انقاذ مواطنين عالقين داخل مصعد بمدينة الطب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انقاذ مواطنين عالقين داخل مصعد بمدينة الطب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انقاذ مواطنين عالقين داخل مصعد بمدينة الطب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).