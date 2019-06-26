منتسبو الحشد يتظاهرون في ذي قار لتحقيق مطالبهم

2019/06/26 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في ذي قار تظاهرة أمام مجلس المحافظة مطالبين بتخصيص قطع أراضي تليق بتضحياتهم التي قدمت أمام داعش الإرهابي.وتحدث أحد المتظاهرين للنعيم نيوز , ” ليؤكد تعرضهم للظلم بسبب عدم تخصيص قطع مناسبة تليق بتضحيات أبناء الحشد الشعبي , مبيناً أن ” التظاهرات ستسمر لحين تحقيق مطالبهم المشروعة …

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