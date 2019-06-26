صور.. مقتل شاب في قصف تركي لمناطق كردستان العراق

2019/06/26 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قصف الطيران الحربي التركي، اليوم الاربعاء، منطقة "برادوست" التابعة لناحية سوران بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن فقدان مواطن حياته، واصابة شقيقه بجروح

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