ميسان.. مواطنون يعتدون بالضرب على فرق صيانة الكهرباء وسط المحافظة

2019/06/26 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

افاد مصدر في مديرية توزيع كهرباء ميسان، اليوم الأربعاء، بأن مواطنين اعتدوا بالضرب على فريق لصيانة الكهرباء خلال تأدية مهامه وسط العمارة.

وقال المصدر

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