شركة تكشف عن سيارة شمسية “خارقة” بسعر “فلكي”

2019/06/26 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة هولندية ناشئة عن ما تزعم أنها أول سيارة شمسية طويلة المدى في العالم، حيث أنها قادرة على السير لمسافة 725 كيلومترا بعملية شحن واحدة.وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن غطاء محرك سيارة “Lightyear One” وسقفها يضم خلايا شمسية تعمل على تحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية، كما تضم المركبة بطارية […]

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