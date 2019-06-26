2019/06/26 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f-Rcn4jIQu4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب الانقطاع التام للكهرباء اهالي قضاء قلعة سكر يناشدون الفرات لايصال صوتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب الانقطاع التام للكهرباء اهالي قضاء قلعة سكر يناشدون الفرات لايصال صوتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).