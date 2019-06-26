2019/06/26 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس صدر اليوم الأربعاء حكم على مُجنِدة أمريكية لتنظيم “داعش” تعرف باسم ”أم نوتيلا“ بالسجن أربعة أعوام، وهي مدة أقل بكثير مما كان يسعى إليه المدعون الاتحاديون.والحكم على سنمية أميرة سيزار (24 عاما)، وهي من مواليد نيوجيرزي، الذي أصدره القاضي جاك واينستين أقل بكثير من الذي كان يريده المدعون بين 30 و50

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة أمريكية تحكم على “أم نوتيلا” بالسجن أربعة أعوام وكالة خطوة برس.

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