شرطة البصرة ترد على انباء توقيعها عقداً مع شركة تويوتا لشراء العجلات

2019/06/26 | 23:26

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بغداد اليوم _ البصرة

اصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، الاربعاء (26 حزيران 2019)، توضيحاً بشأن الانباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، حول توقيعها عقداً مع شركة تويوتاً لشراء العجلات.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الانباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيعها عقداً لشراء العجلات مع وشركة تويوتا، انباء غير صحيحة".واوضحت، أن "التوقيع كان على مستند لاستلام احد العجلات لغرض التجربة وبيان مدى توافق مواصفات هذه العجله مع اجواء محافظة البصرة".واضافت أن "جهة التوقيع العقد (التعاقد) ليست مديرية شرطة البصرة وانما محافظة البصرة"، مؤكدة أن "المديرية ستستلم العجلة من شركة اخرى لنفس الغرض اعلاه".

بغداد اليوم _ ذي قار

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن تربية الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، الأربعاء (26 حزيران 2019)، عن تغيير أربعة مراكز امتحانية لطلبة السادس اعدادي قبل ليلة من بدء الامتحانات النهائية لهم.

وذكرت الوثيقة التي حصلت (بغداد اليوم)، على نس

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، الاربعاء، عن اصدار توجيهات لتلبية مطالب المتظاهرين خلال اجتماعه مع اللجان المختصة في المجلس.

وقال البزوني في بيان، إن "الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف العمالة الأجنبية وتواجدها

بغداد اليوم - البصرة

ناشد أهالي قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، الجهات الرسمية لوضع حد لمعاناتهم بسبب الأعمال "العبثية" من قبل الشركة المنفذة لمشروع المجاري.

وأكد الأهالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنهم لا يستطيعو

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