الحشد يحبط تعرض لداعش في ديالى

2019/06/26 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} احبطت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، تعرضا لعصابات داعش الإرهابي في الميتة الحاوي شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي بين قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي في الميتة الحاوي شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى، ما دفع العدو إلى الهروب"، مبينا أن "التعرض كان باتجاه مطيبيجة".وتابع الموسوي "داعش يحاول يائسا التسلل إلى مركز القرى والمزارع لإهداف عدة منها لإيصال الدعم اللوجستي لخلاياهم النائمة ولفك الخناق عليهم ومحاولات للتنقل بين القرى للقيام بأعمال تخريبية والعبث بممتلكات الأهالي الخاصة بآلياتهم ومنتجاتهم الزراعية".وأشار الموسوي إلى أن "التقنيات العالية للحشد الشعبي بمسك الحدود والمعلومات الاستخباراتية دور مهم في ردع اي محاولة تستهدف المحافظة".انتهى

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