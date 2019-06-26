اعتقال متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في الغزالية

2019/06/26 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة شرطة بغداد القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في الغزالية.وقالت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” شرطة بغداد تمكنت من القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في الغزالية”.واضافت القيادة ان “” قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي جاسم محمد يشرف على التحقيق مع متهمين بإرتكاب […]

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