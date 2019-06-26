2019/06/26 | 23:35

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عاجل | إصابة مجندين مصريين في هجوم على كمين الكنيسة غرب العريش

عاجل | إصابة مجندين مصريين في هجوم على كمين الكنيسة غرب

العريش

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