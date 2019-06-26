وزيـــر الدفـــاع يصــــدر أمـــراً بحسم قبول الطلبة المتقدمين للكلية العسكرية

2019/06/26 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:اصدرَ وزير الدفاع الجديد نجاح الشمري، امس الاربعاء، اول أوامره بشأن حسم قبول الطلبة المتقدمين للدورة 82 للكلية العسكرية.وذكر بيان لوزارة الدفاع: ان وزير الدفاع نجاح الشمري، امر بحسم قبول الطلبة المتقدمين على الدورة 82 من خريجي الكليات.واضاف البيان: ان الشمري دعا الى حل القضية لمدة أقصاها اليوم الخميس الموافق 27 حزيران 2019، وبنظام القرعة، تحقيقا لمبدأ العدالة.

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