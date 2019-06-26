منظمة تهاجم وزارة الاتصالات: تخفيض أسعار الانترنت أكذوبة

2019/06/26 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق- قسم الاخبار:قالتِ المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إن إعلان وزارة الاتصالات عن تخفيض أسعار الانترنت (أكذوبة) ولم يستفد منها المستخدم العراقي أي شيء.وأوضحت المنظمة: ان التخفيض لن ينعكس على جودة الخدمة المقدمة ولن ينفع المواطن الذي يُفترض أن يدفع تكاليف أقل من التكاليف التي يدفعها الآن، لأن التخفيض لن يشمل سوى الذين يحصلون على خدمة الكابل الضوئي FTTH، وهؤلاء لا يُشكلون سوى أقل من الواحد بالألف.وأضافت: لدينا في العراق 2 مليون مشترك، وعدد المشتركين بخدمة الكابل الضوئي 20 ألف فقط، وهؤلاء وحدهم من سيستفيد، هذا في حال نفذت الوزارة قرارها بتخفيض الأسعار، بينما المليون و800 ألف مستخدم آخرين، لن يستفيدوا أي شيء.

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