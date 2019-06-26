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عفو عن مزوري الشهادة وسقوط جريمة الهروب 50 ألف منتسب في الدفاع والداخلية ينتظرون تصويـــت البرلمــــان اليــــــوم علـى إعادتهم

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تاريخ النشر

26/06/2019 11:20 PM

المشرق - خاص:يَنتظر نحو 50 ألف منتسب في وزارتي الدفاع والداخلية من المفسوخة عقودهم، تصويت البرلمان في جلسته اليوم الخميس على مقترح قانون اعادتهم الى الخدمة، خاصة بعد صدور كتاب موقع من السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة يشير الى موافقة رئيس مجلس الوزراء على عودة الهاربين والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية الى وظائفهم، في وقت أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن سقوط (جريمة الهروب) عن المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي أن مشروع قانون إعادة منتسبي الأجهزة الأمنية من الداخلية والدفاع سيشمل من قاموا بتزوير شهادات دراسية.



فمن المقرر ان يصوّت اليوم الخميس مجلس النواب على مقترح قانون إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية الى وظائفهم.



يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من صدور كتاب موقع من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة يشير الى موافقة رئيس مجلس الوزراء على عودة الهاربين والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية الى وظائفهم.



الا ان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي كشف في وقت سابق عن وجود لجان حكومية تعمل في جميع المحافظات والمديريات في الدفاع والداخلية، لجرد اسماء المفصولين وسبب فصلهم أسياسي أو أمني او غيره من الظروف، مضيفا: ان عدد الهاربين والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية بالداخلية والدفاع يصل الى 90 الف عنصر، لكن بعض هؤلاء انتموا الى الحشد الشعبي او توظفوا بأماكن اخرى، والمتوقع ان يتم اعادة أكثر من 50 الفا من هؤلاء الى وظائفهم.



وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أعلنت المباشرة باستلام طلبات المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية.



وقال عضو اللجنة محمد البلداوي: ان مجلس النواب ارسل الى الحكومة قرارا باعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين بعد توفير الغطاء المالي، مبينا: ان الحكومة شكلت لجنة لمراجعة طلباتهم، مضيفا: انه تم البدء باستلام الطلبات من المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة، وبعدها سيتم مراجعتها وتقييمها واتخاذ القرار باعادتهم الى الخدمة.



واشار الى: انه تم تقسيمهم الى 3 فئات، الاولى المنتسبون الذين تركوا الخدمة وبايعوا داعش والثانية الذين تقاعسوا عن الالتحاق بالخدمة والدفاع عن العراق والثالثة هم المظلومون الذين تم فصلهم، مبينا: ان الفئة الاولى لن يتم اعادتها الى الخدمة والثانية سيتم مراجعة ملفاتها والثالثة ستعود.



من جانبه أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن سقوط (جريمة الهروب) عن المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكد انجاز القراءة الأولى للقانون الخاص بهم.



وقال الجبوري: إن جريمة الهروب سقطت عن المفسوخة عقودهم بموجب قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب، مبينا: ان مجلس النواب وفر ايضا الغطاء المالي لاعادة هؤلاء لكن الحكومة لم تقم بالاجراءات المطلوبة.



وأضاف الجبوري: ان البرلمان لجأ إلى تقديم مقترح قانون يلزم الحكومة بتوقيتات زمنية محددة لتقديم طلبات لمعرفة اعداد المفسوخة عقودهم، مشيرا إلى: أنه تمت قراءة القانون قراءة أولى.



على الصعيد ذاته اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، أن مشروع قانون إعادة منتسبي الأجهزة الأمنية من الداخلية والدفاع سيشمل من قاموا بتزوير شهادات دراسية.



وقال الزيادي: إن مشروع القانون يشمل عودة منتسبي الداخلية والدفاع ممن اقدموا على تزوير شهادة الابتدائية فقط، مبينا: ان مشروع القانون يشمل فقط هذه الشريحة دون غيرها، مضيفا: ان قضية السلامات الامنية تشمل الذين لم يسرقوا ما بذمتهم أثناء الخدمة العسكرية ممن هربوا أو تركوا الخدمة سواء كان في الداخلية أو الدفاع.



وأكد الزيادي: ان الأمر يتعلق بالذين ليس بذمتهم أي شيء يمكن استكمال إجراءات التصاريح الامنية أو السلامة عن طريق المحكمة لمزاولة استكمال الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعودة إلى الخدمة.

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