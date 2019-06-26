2019/06/26 | 23:37

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صحة نينوى تعلن استعدادها الكامل لاستقبال المصابين جراء حرائق المشراق

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

11:07 pm

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مدير عام دائرة صحة نينوى ومتابعة الدكتور رعد عبدالهادي مدير مستشفى

السلام التعليمي..أبدت مستشفى السلام التعليمي استعدادها الكامل بكل كوادرها الطبية

والصحية والخدمية لاستقبال الحالات التي تعرضت للإصابة جراء الحريق

الهائل قرب ساحات كبريت المشراق،وأوعز مدير المستشفى الى استنفار

وتواجد الكوادر مع توفير كل المستلزمات لعلاج المصابين وتقديم كل

الجهود والطاقات والامكانيات حفاظاً وسلامة لأهلنا ومواطنينا من

المصابين..

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