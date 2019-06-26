2019/06/26 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الأربعاء أن ضابطة كندية هي البريغادير جنرال جيني كارينيان ستتولى، اعتبارا من الخريف المقبل، قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، وقوامها 580 عسكريا نحو نصفهم كنديون.

وكارينيان التي ستتم ترقيتها قريبا إلى رتبة ميجور جنرال تقود حاليا اللواء الكندي الثاني وقوة مشتركة بين الجيوش في شرق كندا ومقرها في كيبيك.

وسبق أن خدمت في كل من البوسنة والهرسك وفي هضبة الجولان وفي أفغانستان.





وستخلف هذه الضابطة على رأس بعثة الأطلسي في العراق ضابطا كنديا آخر هو الميجور جنرال داني فورتينو الذي يقود هذه القوة منذ بداياتها في نوفمبر 2018.

وأوتاوا التي مددت رسميا في مارس لمدة عام مشاركتها في قوة الأطلسي في العراق، تساهم في هذه القوة بنحو 250 عسكريا وثلاث مروحيات.

وقال الوزير الكندي في بيان "نحن سعداء بالعمل مع حلف شمال الأطلسي ومواصلة دورنا في قيادة المهمة في العراق، وبالإضافة إلى هذا، يسرني أن البريغادير-جنرال كارينيان، ستتولى قيادة البعثة بعد ترقيتها إلى رتبة جنرال".

ومنذ الخريف تؤدي قوة الأطلسي في العراق مهاما تتعلق بتقديم المشورة والتدريب لوزارة الدفاع العراقية في مجالات مختلفة هي مكافحة العبوات اليدوية الصنع والتعاون مع المدنيين وصيانة المدرعات والطبابة العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين ضابطة كندية على رأس بعثة الناتو في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين ضابطة كندية على رأس بعثة الناتو في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).