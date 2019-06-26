2019/06/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ((وجعلنا في التراب كل شيء))الآن لم يعد هناك ....(أنت)..حسنا أعدنا التراب للترابوأهلنا التراب على الترابومضى كل شيء حسب الجوابلم تعد أنت ...أنتفقد جردك التراب من كل شيءحتى أسمك القديم أبتلعه الترابرفعوا أياديهم لرب السماء يطلبون الرحمةوأنا غمست يدي في وجه التراب ألتمس ولأكتشف طعم الغربةالسماء لا تتدخل في شغل الترابالسماء تخشى سطوة الت......

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