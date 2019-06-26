2019/06/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انه شيعي وابن شيعي

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عباس طريم

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انه شيعي وابن شيعي

وابد ما يوم -ن

خطر

+

ان افرق بين حيدر

او ابا بكر

وعمر

+

بيهم الاسلام عم

الارض كلهه

وانتشر

+

همه اخوة اتصاهرو

بالحق , والحق

انذكر

+

وكلمن ايشك ابعلاقتهم

الجانت ثابته ,ايعيد

النظر

+

همه نهر الخير فاض

وبعده لليوم

النهر

+

همه نور الارض بيهم

ساحة العز

تختصر

+

بيهم انوحد خطانه

وبيهم انهدم

الشر

+

+

همه عنوان الرسالة

البيهه كل حر

افتخر

+

حيدر واصحابه جانو

لا يهابون

الخطر

+

والبحر جان الرسول

وهمه كل واحد

نهر

+

همه اذرع للرسول

لينطخ ابحدهم

عثر

+

لا انفرق بين اخوة

من قريش , وفد

ظهر

+

شجرة الاسلام خضره

وهمه بيهه احله

الثمر

+

واللي يزرع بذرة الشر

اخرة ودنيه

خسر

+

واللي يدفع للتنافر

هذه مو من

البشر

+

قاتلو خلف الرسول

وشاركو في كل

امر

+

ومن اجل دين الله جادو

بالنفس في كل

بر

+

باعو الدنيه الوسيعة

واستهانو

بالعمر

+

كلهم انجوم اتلالي

من ربيعة ومن

مضر

+

اللي مرة اينال منهم

كل حياته

ينكسر

+

واللي من كلبه يحبهم

ما ايشوف اله

اليسر

+

عززو دين الرسول

وصارو لدينه

جذر

+

طالما انخلي سواتر

بينهم ..



نبقه

شذر

+

وما انعود امة كريمة

اله بيهم

نستتر

+

عباس طريم

+

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