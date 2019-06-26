وزارة الهجرة توزع قرابة 24 الف حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات شرق وجنوبي شرق نينوى

2019/06/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة والمهجرين خلال اليومين الماضيين قرابة 24 الف حصة من المساعدات الإغاثية في مخيمات شرق وجنوب شرق نينوى، متمثلة بالسلات الغذائية والسلات الصحية على العوائل النازحة الساكنة في المخيمات .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” تم توزيع (16.396) الف حصة من المساعدات الاغاثية غطت جميع الاسر القاطنة في مخيمات حسن شام والخازر (٣٧ كم شرقي الموصل) فضلا عن توزيع (7.346) الاف حصة اغاثية في مخيم ديبكة التابع الى قضاء مخمور جنوبي شرق نينوى .

ولفت جهاكير ان “تقديم المساعدات هذه تدخل في إطار عمليات إغاثية طويلة الأمد كانت ولا زالت الوزارة تعمل عليها “.

قسم الأعلام

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