وزارة الهجرة : مناطق نينوى وصلاح الدين تستقبلان اكثر من الف عائدا من المخيمات الى ديارهم الاصلية

2019/06/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير عن عودة (1043) الف نازحا خلال الايام الثلاثة الماضية الى مناطق سكناهم في محافظتي نينوى وصلاح الدين ، مؤكدا ان العام الجاري سيشهد غلق اغلب مخيمات النازحين في البلاد وسنعمل على عودتهم في القادم من الايام .

و اوضح ان مخيمات الخازر وحسن شام (٣٧كم شرقي الموصل) شهدت عودة (407) نازحا فيما شهدت مخيمات الجدعة وحمام العليل والحاج علي جنوب الموصل عودة (551) نازحا الى مناطقهم الاصلية في مناطق ( مركز الموصل ، الحضر ، حميدات ، بعاج ، قراج ، سنجار ، نهروان ، بادوش ، القاهرة ، الوحدة ، عدن ، الانتصار ، قوسيات ، الاصلاح الزراعي ، تلكيف ، ربيعة ، زمار ، هرمات ، زنازل ، قرية حلاوة ، الريحانية ، المعلمين ، السلام ، العبور ، تل عبطة ، الشرقاط ، تلعفر ، تل رمان ، الكسك ، قوسيات ، حي النور ، عياضية ، قيارة ورجم الحديد ) التابعة الى محافظة نينوى ، وكان مخيم الكرامة في تكريت بمحافظة صلاح الدين شهد عودة (85) نازحا الى ديارهم الاصلية في ناحية الصينية وقضاء بيجي .

و اشار جهاكير الى ان عودة العوائل النازحة مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الامنية في المحافظات والوزارات المعنية وتوفير باصات لاعادتها الى مناطقها الاصلية .





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