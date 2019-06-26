القبض على داعشي في كركوك

2019/06/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية على عنصر داعشي في محافظة كركوك.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني “بجهود مكثفة ومتابعة مستمرة ، قوة من وكالة الاستخبارات، تلقي القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في “محافظة كركوك” والذي كان يعمل مايسمى “مسؤول استخبارات داعش”.واضاف ان “عملية القاء القبض تمت بعد ورد معلومات دقيقة من […]

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