بالفيديو… حادث مروع بين عجلتين والناجي سائق دراجة!!

2019/06/26 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ التقطت كامرات المراقبة حادثا مروريا مروعا بين سيارتين لينجو سائق دراجة.وحصل الحادث بين عجلتين بالقرب من جسر الولادة بين سيارتين، فيما نجا صاحب دراجة باعجوبة.

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اليوم,,,حادث مروري بالقرب من جسر الولاده بين سيارتينوصاحب الدراجة النارية ينجو باعجوبة سبحان الله

Posted by ‎اخبار كركوك الان‎ on Wednesday, 26 June 2019

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