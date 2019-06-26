استكمال الاستعدادات لاجراء الامتحانات النهائية

2019/06/26 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ استكملت وزارة التربية استعداداتها لاجراء الامتحانات النهائية.واعلنت وزارة التربية اكتمال الاستعدادات لاجراء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لإدارتها بشكل جيد .وقد استنفرت الوزارة كافة دوائرها لإنجاح الامتحانات مؤكداً على الالتزام بالمعايير العامة فيما يتعلق بالعملية الامتحانية بكافة جوانبها ، شاكراً جهود اللجنة العليا المشكلة من عدة وزارات […]

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