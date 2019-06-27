الجابري: الحكومة غير قادرة على التعامل مع ملف الفساد ونسب الإنجاز اقل من 5%

2019/06/27 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى السياسي العراقي نديم الجابري، بان الحكومة غير قادرة على التعامل مع ملف الفساد، ونسب الإنجاز في التقرير النصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي اقل من 5%.

وقال الجابري لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" نتائج استطلاع غالوب ادق من التقرير الحكومي للستة اشهر الماضية"، مبينا ان" الحكومة فشلت في مهامها ونسب الإنجاز اقل من 5%".وأضاف ان" الحكومة عجزت عن سد ابسط احتياجات المواطن، وادائها عقيم اعتمت على شخصيات فاشلة غير مؤهلة تدير المشهد الإداري والسياسي"، منوها الى ان" عبد المهدي يتصرف وكانه كبير الموظفين وليس قائدا يعرف مايدور حوله".واكد الجابري" زيارات عبد المهدي خالية من الإنجاز وعفوية، ولو كان هناك رجل دولة حقيقي لوقف بوجه المحاصصة والنافذة الالكترونية كذبة".وتابع" توزيع الدرجات هو استحواذ غير دستوري على حقوق العراقيين، والحكومة غير قادرة على التعامل مع ملف الفساد والإرادة السياسية لا تستطيع انهائه".واختتم الجابري بالقول" الفساد السياسي في طليعة الاخطار وتتفوق على المالي والإداري".انتهى

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