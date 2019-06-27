الموسوي: المنهاج الحكومي أطول من قصة {ألف ليلة} والدرجات الخاصة وزعت بالمحاصصة

2019/06/27 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شَبه المحلل السياسي جاسم الموسوي، البرنامج الحكومي بقصة " الف ليلة وليلة"، فيما اكد توزيع الدرجات الخاصة بالمحاصصة.

وقال الموسوي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية، الليلة ان" وزارة الصحة هي من أسوأ الوزارات اداءاً، وعجزت عن توفير العلاج للمواطن"، مستغرباً" أدراجها في التقرير النصف السنوي ضمن أفضل وزارة في الإنجاز".



وأضاف ان" موازنة الوقفين الشيعي والسني اعلى من موازنة التربية والصحة والتعليم العالي"، مشيرا الى ان" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بين منطقتين {تعقيدات داخلية وإقليمية}".وتابع الموسوي" عندما تتحاصص الوزارات سوف يكون هناك محاصصة"، متحدياً ان" يدافع احد المسؤولين عن عبد المهدي"، مبينا ان" أدوات المنهاج الحكومي فيه مخالفة كبيرة، والدرجات الخاصة وزعت بالمحاصصة".



وأشار" لو تمكن عبد المهدي من اكمال الكابينة مستقلة تكنوقراط؛ لعالج مشكلة المناصب وهو يعلم ان هناك فجوة كبيرة واخطاء كبيرة ترتكب "، واصفاً المنهاج الحكومي بـ"أطول من قصة الف ليلة وليلة".وتابع الموسوي" رئيس الوزراء يعشق نسيم الجبل اكثر من هواء الجنوب المضحي والوسط مهمل، ووضع توازن عدد القوى التي تدعمه للبقاء في الحكومة مقابل ارضاء تلك الأطراف".انتهى

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