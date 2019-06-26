استشهاد واصابة 4 من الدفاع المدني باندلاع حريق في معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل

2019/06/27 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل التغيير في محافظة نينوى باندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل.

وأكد مراسل التغيير، أن أحدى عشرة عجلة اطفاء تعمل على اخماد الحريق ومكافحته من اجل عدم انتشاره داخل المعمل، ولمنع انبعاث الغازات السامة لبعض مناطق المحيطة بالمعمل.

واشار مراسل التغيير الى أن الحريق تسبب باستشهاد وإصابة اربعة من منتسبي الدفاع المدني خلال عملية اطفاء الحرائق، مضيفا أن مجلس محافظة نينوى أعلنت حالة الانذار القصوى لجميع مديريات ودوائر الدولة بالمحافظة، من اجل تقديم مختلف اشكال الدعم والمساندة لقوات الدفاع المدني والاطفاء في مكافحة النيران المستعرة جنوبي الموصل.

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