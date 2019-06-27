وسقطت ورقة التوت عن عورة القضاء الاسرائيلي

2019/06/27 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب : شاكر فريد حسن

افرجت النيابة العسكرية عن الشاب الفلسطيني محمود كتوسة ، وإلغاء لائحة الاتهام المجحفة والظالمة التي وجهت وقدمت له سابقًا ، بعد 55 يومًا خلف القضبان الحديدية في سجون الاحتلال ، بتهمة اغتصاب طفلة اسرائيلية في السابعة من عمرها ، في احدى المستوطنات الدينية ، حيث كان يعمل ويشتغل .

وقد تعاملت الصحافة الاسرائيلية الموجهة والمدجنة مع حادثة الاغتصاب المزعومة على انها حقيقة ُمسلم بها ، وأخذت بعدًا قوميًا وليس جنائيًا فحسب ، وطالب وزير الأمن الداخلي العنصري اردان مع هذه الحادثة على أنها جنائية وقومية في آن ، فيما طالب ليبرمان تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المذكور .

ومنذ أن تم اعتقال كتوسة ووسائل الاعلام الاسرائيلية تتابع وتواكب الحادثة ، ولم تتوقف عن التحريض على الفلسطينيين .



وكشفت الحادثة مدى التمييز الواضح في التعامل بين الفلسطيني والاسرائيلي في المحاكم حتى في القضايا الجنائية .

لقد سقطت التوت عن عورة القضاء الاسرائيلي ، فظهر الحق وزهق الباطل ، واضطرت النيابة إلى إلغاء لائحة الاتهام بحق محمود كتوسة والافراج عنه لعدم وجود ادلة على انه قام بالفعلة المشينة واغتصاب الطفلة الاسرائيلية .

وتبقى الحقيقة الواضحة للعيان ، التي يعرفها أبناء شعبنا جميعًا ، أننا نعاني من القهر والاضطهاد والتمييز العنصري في كل شيء ، حتى في اروقة المحاكم والقضايا الجنائية .

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