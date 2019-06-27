2019/06/27 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… عبد المهدي يرسل اسماء 6 مرشحين لمناصب عليا الى البرلمان بينهم محافظ البنك المركزي

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