احباط محاولة انقلاب في فنزويلا

2019/06/27 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الاعلام خورخي رودريغيز الأربعاء.وأفاد رودريغيز بأنّ الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والاثنين الماضيين، متهما كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها

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