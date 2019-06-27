زراعة كربلاء: نحالو كربلاء ينتجون اكثر من 116 الف كغم من العسل خلال عام 2019

2019/06/27 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الاربعاء، ان نحالي المحافظة البالغ عددهم 496 نحالا ينتجون أكثر من 116 ألف كغم من العسل من خلال 17824 خلية. وذكر مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان،حصلت وكالةنون على نسخة منه، ان "كربلاء لديها و416 نحالا مجازا يمتلكون 16708 خلية نحل إضافة إلى 80 نحالا غير مجاز يمتلكون1116 خلية نحل وبهذا يبلغ عدد النحالين المجازين وغير المجازين 496 نحالا لديهم 17824 خلية نحل في عموم محافظة كربلاء".

وأضاف الطائي، ان منحلي العتبتين العباسية والحسينية لديها 400 خلية نحل اضافة الى وجود منحلين لوزارة الزراعة الاول تابع لشعبة الحشرات النافعة / قسم الوقاية ويحتوي على 50 خلية نحل والثاني في مشروع سلالات النحل ويحتوي على 10 خلايا مع وجود مختبر تلقيح الملكات وجهاز تشخيص الامراض التي تصيب النحل.

وأوضح ان محافظتنا تنتج بشكل تقريبي 116520 كغم سنويا بمعدل النتاج يصل 6.5 كغم للخلية الواحدة.

واشار الى، ان هذه المناحل تنتشر في عموم محافظة كربلاء اذ يوجد 42 نحالا في شعبة زراعة المركز يمتلكون 3053 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 21301 كغم بمعدل انتاج 7 كغم للخلية الواحدة، وفي شعبة الحسينية يوجد 151 نحالا يمتلكون 5710 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 39970 كغم بمعدل انتاج 7 كغم للخلية الواحدة، وفي شعبة زراعة الجدول الغربي يوجد 132 نحالا يمتلكون 3913 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 23478 كغم بمعدل انتاج 6 كغم للخلية الواحدة، وفي شعبة زراعة الهندية يوجد 42 نحالا يمتلكون1464 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 8784 كغم بمعدل انتاج 6 كغم للخلية الواحدة، وفي شعبة زراعة الخيرات يوجد 49 نحالا يمتلكون1882 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 13174 كغم بمعدل انتاج 6 كغم للخلية الواحدة، وفي شعبة زراعة عون يوجد 68 نحالا يمتلكون1401 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 8406 كغم بمعدل انتاج 6 كغم للخلية الواحدة، وفي شعبة زراعة عين التمر يوجد 12 نحالا يمتلكون404 خلية نحل ويبلغ انتاج العسل بشكل تقريبي 1407 كغم بمعدل انتاج 7 كغم للخلية الواحدة.

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