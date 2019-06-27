2019/06/27 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة وسجلت أعلى مستوياتها في حوالي شهر بدعم من بيانات حكومية أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مع هبوط مخزونات الخام والمنتجات المكررة في أمريكا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مع هبوط مخزونات الخام والمنتجات المكررة في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).