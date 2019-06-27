عبد المهدي يرسل اسم مرشح وزارة التربية الى البرلمان .. تعرف على سيرتها الذاتية

2019/06/27 | 00:27

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (26 حزيران 2019)، عن ارسال اسم مرشحة وزارة التربية الى البرلمان، فيما كشف عن سيرتها الذاتية.

وذكر عبد المهدي، في وثيقة مرسلة الى رئاسة البرلمان، إنه "لغرض استكمال الكابينة الحكومية بأسرع وقت فأنه يتقدم باسم المرشحة لوزارة التربية، وهي زاهدة عبد الله محمد العبيدي، راجياً ان تنال ثقة البرلمان".

ادناه السيرة الذاتية

بغداد اليوم - بغداد

أرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من عبد المهدي وموجهة الى البرلمان، تضم

بغداد اليوم _ بغداد

بحث زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الاربعاء (26 حزيران 2019)، مع رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، دور المعارضة السياسية في المرحلة القادمة.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل اليوم، رئيس تحالف

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، اسئلة استجواب محافظ الديوانية سامي الحسناوي، الذي سيستجوب في جلسة مجلس المحافظة التي من المقرر عقدها، يوم الخميس الموافق 27 حزيران 2019.

وكان عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي، قد كشف الاثنين (24

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