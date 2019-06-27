2019/06/27 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق… عبد المهدي يرشح زاهدة العبيدي لوزارة التربية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق… عبد المهدي يرشح زاهدة العبيدي لوزارة التربية وكالة خطوة برس.

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