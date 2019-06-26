خلية الإعلام الحكومي تشيد بالدور الكبير للحشد الشعبي بالسيطرة على حريق

2019/06/27 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت خلية الاعلام الحكومي، الأربعاء، بالدور الكبير للحشدالشعبي في السيطرة على الحريق الذي نشب في الحشائش والادغال والاعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان لها اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تمكنت من إلسيطرة على الحريق الذي اندلع في الحشائش والادغال والاعشاب ...

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