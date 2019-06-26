الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ

2019/06/27 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي في الميتة _الحاوي شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى.وقال قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي في الميتة _الحاوي شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى، ما ...

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