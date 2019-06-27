2019/06/27 | 00:39

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عبد المهدي يرسل اسم مرشح وزير التربية مع السيرة الذاتية الى رئاسة البرلمان

الخميس

27

حزيران

2019 :

12:21 am

40

عبد المهدي يرسل اسم مرشح وزير التربية مع السيرة الذاتية الى رئاسة

البرلمان

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