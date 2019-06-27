2019/06/27 | 00:39

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بالوثيقة - رئيس الوزراء يرسل اسماء المرشحين للمناصب الخاصة الى مجلس النواب

الخميس

27

حزيران

2019 :

12:07 am

60

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يرسل اسماء المرشحين الى رئيس مجلس

النواب العراقي بخصوص المناصب من الدرجات الخاصة

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