بعد مقابر كوجو وهمدان النيران تلتهم مقبرة حردان في قضاء شنكال

2019/06/27 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال مسلسل احتراق المحاصيل الزراعية متواصل منذ قرابة شهر في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق، هذه الحرائق التهمت عشرات الألاف من الدونمات وتسببت في خسارة الايزيديين لتعبهم وأرواحهم والتهمت الى الان ثلاث مقابر جماعية اخرها اليوم في قرية “حردان”.مقبرة “حردان” التي احترقت عصر اليوم 26، يونيو/ حزيران 2019، تضم …

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